Mulher tenta defender amiga em briga, é esfaqueada e morre | A TARDE

Uma mulher de 32 anos foi morta a facadas pelo marido da amiga, após tentar defendê-la de agressão, em Jacobina, no norte do Bahia. A vítima foi socorrida para o Hospital Regional Vicentina Gourlart, onde ficou internada por quatro dias, mas não resistiu aos ferimentos.

No dia 23 de dezembro, Geane Ferreira da Silva tinha ido visitar a amiga na casa do casal, no distrito de Novo Paraíso, quando presenciou a briga e viu o marido da mulher pegar uma faca para atacá-la. A vítima tomou a frente da amiga e acabou sendo atingida.

A Polícia Civil informou que uma ocorrência de lesão corporal seguida de morte foi registrada na 1ª Delegacia Territorial (DT) de Jacobina, na tarde de quarta-feira, 27. A unidade policial deve realizar oitivas e diligências para esclarecer o ocorrido. Ninguém foi preso.

O corpo de Geane foi sepultado nesta quinta, 28, no município de Saúde.