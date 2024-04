Mulher trans é morta a facadas no interior da Bahia | A TARDE

Uma mulher trans identificada como Tiago Vieira Santos, 36 anos, foi morta a facadas, na madrugada desta quarta-feira (17), na cidade de Ribeira do Pombal, interior da Bahia.

De acordo com informações apuradas pelo Portal Massa!, o crime ocorreu às margens da BR-110, no bairro Pombalzinho. Primeiro, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) foi acionado com a informação de que Samira, como a vítima era conhecida, havia sido atropelada.

No entanto, quando chegou ao local, a equipe de saúde constatou o óbito e que no corpo haviam marcas de agressões por arma branca (faca) e então a Polícia Militar foi acionada.

O corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Euclides da Cunha. A Polícia Civil investiga a autoria e motivação do crime.