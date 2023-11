Mulheres baianas de 40 a 70 anos podem realizar mamografia gratuita | A TARDE

Mais de 2 mil mulheres baianas, de 40 a 70 anos, podem realizar exames de mamografia de forma gratuita em clínicas em Salvador e Lauro de Freitas. A ação, fruto da campanha Meu Combustível Salva, é realizada em parceria com as CAM Oncoclínicas e a rede de postos Shell.

Realizado por três anos consecutivos, o Grupo CAM vai oferecer os exames durante dez meses, a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). As interessadas podem se inscrever nas unidades da clínica em Salvador (Itaigara e Canela) e Lauro de Freitas. Em casos de exames com resultados suspeitos, as pacientes serão encaminhadas para diagnóstico final (biópsia) e tratamento no Hospital Aristides Maltez.

O objetivo é aumentar o acesso de pacientes ao exame de rastreamento | Foto: Divulgação

O objetivo é aumentar o acesso de pacientes ao exame de rastreamento e contribuir para o combate ao câncer de mama, que é uma das principais causas das altas taxas de tumores mamários diagnosticados em estágio avançado.

Como se inscrever

As mamografias podem ser agendadas no último sábado de cada mês através do telefone (71) 3512-8600, e realizadas no mês subsequente à marcação. Vale lembrar ainda os critérios para o agendamento: mulheres dos 40 aos 70 anos, que tenham realizado mamografia há um ano ou mais e que sejam usuárias da rede SUS.

Campanha Meu Combustível Salva

Através da campanha intitulada “Meu Combustível Salva”, todas as pessoas que abasteceram com gasolina V Power via aplicativo Shell Box, durante o mês de outubro, na Bahia e em Sergipe, além de terem recebido um desconto de R$ 0,20 centavos por litro, colaboraram automaticamente com a doação de mamografias. A novidade desta edição da campanha é que as doações de exames ocorrerão ao longo de todo o ano.