Mulheres recebem orientações sobre violência de gênero no trabalho | A TARDE

Além de feriado nacional, o dia 1º de maio também é uma data de reafirmação dos direitos das mulheres trabalhadoras. Por isso, a Secretaria das Mulheres do Estado (SPM) promoveu uma série de ações, nesta quarta, como parte da programação feita pelas centrais sindicais, no Farol da Barra, em Salvador. Também participou da ação, em Feira de Santana, a secretária das Mulheres, Elisangela Araújo.

Uma equipe da secretaria prestou informações sobre prevenção, enfrentamento e combate às violências de gênero, inclusive no ambiente de trabalho. Quem participou da ação, também recebeu orientações sobre acolhimento, assistência psicológica, jurídica e social, em parceria com diversos órgãos do programa “Elas à Frente”.

Além disso, foram distribuídos materiais educativos, como adesivos, ventarolas e panfletos sobre a campanha “Oxe, me respeite”. A campanha aborda diversos temas, entre eles, a inclusão socioprodutiva das mulheres no mundo do trabalho e para a igualdade de gênero nas empresas, através do Selo Lilás.

Com a certificação do Selo Lilás, a SPM reconhece empresas que adotam condutas de respeito e valorização das mulheres trabalhadoras na Bahia, a partir de medidas que procuram garantir a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres.