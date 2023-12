Mundo Novo segue para o 7° dia de combate à incêndio ambiental | A TARDE

A cidade de Mundo Novo, centro-norte da Bahia, segue para o 7° dia de contenção ao incêndio ambiental trágico que já atingiu 30 fazendas da zona rural. Os povoados de Jequitibá e Pindaí, que juntos têm mais de 3 mil habitantes, são os que mais sofrem. A reserva do município já perdeu 700 hectares de terra.

As chamas já foram controladas na Fazenda de Jequitibá onde o fogo começou, mas ainda perdura na reserva. A mata fechada e o aumento de temperaturas entre às 9h e 11h geram o aumento do fogo, o que tem dificultado cessá-lo. O trabalho do Corpo de Bombeiros continua nesta terça-feira, 5.

O Corpo de Bombeiros da Bahia informou que a equipe está “conseguindo chegar até os focos para que o combate seja realizado de forma direta”. Além disso, “ao mesmo tempo, as aeronaves realizam o lançamento de água nos locais indicados pelos militares em terra”. As ações no município estão sendo acompanhadas pelo comandante-geral do CBMBA, coronel BM Adson Marchesini.

O prefeito de Mundo Novo, José Adriano (PSB) , diz que indícios apontam que o incêndio foi provocado por moradores da região, que perderam o controle das chamas. Apesar de ser “prematuro”, o parlamentar afirma que já está “cobrando as investigações das autoridades responsáveis”.

No entanto, o incêndio teria sido provocado por faíscas de fogo iniciadas por um pequeno agricultor da região, com o intuito de fazer uma roça. O fogo se alastrou para a reserva por volta das 11h.

Os bombeiros atuam para combater os focos de incêndio desde domingo, 3, em mais 16 cidades. Para o combate, os bombeiros têm o apoio de oito pick-ups, um caminhão auto bomba tanque salvamento (ABTS) e dois aviões Air Tractors do Programa Bahia Sem Fogo, da Secretaria do Meio Ambiente (Sema). No domingo, um helicóptero foi enviado pelo Governo de Pernambuco para ajudar na contenção do incêndio.

Mosteiro está seguro

O Mosteiro Cisterciense de Jequitibá, que fica na localidade da Fazenda de Jequitibá, não está ameaçado e teve chamas próximas contidas. Em contato com o Portal A TARDE, Bruno Lopes, monge no Mosteiro, afirma que aeronaves disponibilizadas pelo Governo do Estado estão sobrevoando a área apagando o fogo com água desde a segunda-feira, 4.

“Ainda há alguns focos de fogo, mas estão sendo monitorados pelos grupos de voluntários e bombeiros. Não há risco nenhum do incêndio chegar no Mosteiro e nem na comunidade [Fazenda Jequitibá]”, afirma. O monge salienta que para as chamas alcançarem o Mosteiro, que fica em um morro, primeiro, teriam que alcançar a comunidade, que fica abaixo.

Nos últimos dias, a instituição tem ajuda do Corpo de Bombeiros da Prefeitura de Mundo Novo, e das cidades de Ruy Barbosa e Macajuba, além de moradores e fazendeiros da região. O Mosteiro foi fundado em 1939 e abriga uma biblioteca com obras raras, um museu de animais empalhados da fauna local, um museu sacro com documentos do século XIX e XX, além de ser moradia de 14 monges e três formandos. O imóvel ainda mantém uma hospedaria com capacidade para 80 hóspedes.





Fogo atinge vários pontos da região de Jequitibá Divulgação