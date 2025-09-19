Menu
HOME > BAHIA
BAHIA

Município do sul da Bahia faz audiência pública sobre a saúde indígena

Lideranças indígenas apresentaram demandas para a construção do Plano de Metas e Ações do IAEPI

Redação

Por Redação

19/09/2025 - 12:37 h
Iniciativa pioneira foi aprovada por Richard Santos, professor da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB)
Iniciativa pioneira foi aprovada por Richard Santos, professor da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) -

Uma audiência pública na cidade de Pau Brasil, no sul da Bahia, nesta semana, debateu políticas púlbicas voltadas para a saúde indígena. O encontro, inédito reuniu o cacicado da Terra Índigena Caramuru Catarina Paraguassu, e das aldeias Bahetá e Panelão, localizadas nos municípios vizinhos de Itaju do Colônia e Camacã.

As lideranças apresentaram demandas e contribuições para a construção do Plano de Metas e Ações do IAEPI – Incentivo à Atenção Especializada aos Povos Indígenas.

Pau Brasil se prepara, assim, para ser o primeiro município da Bahia habilitado a receber recursos do programa do Ministério da Saúde, consolidando uma política pública voltada à valorização cultural e à equidade no atendimento.

A iniciativa pioneira foi aprovada por Richard Santos, professor da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) e representante do Observatório do ODS 18, que institui o mais novo Objetivo do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU: a promoção da igualdade étnico-racial.

Segundo o pesquisador, o encontro em Pau Brasil é exemplo para o Estado e reflete o compromisso com políticas de sustentabilidade, inclusão social e atenção à saúde. “Esses eixos são fundamentais para a consolidação democrática em nosso país”, ressaltou.

Também participaram da audiência as principais lideranças indígenas locais: Cacique Nailton, Cacique Bida, Cacica Zenólia, Cacique Nito da Bahetá, Cacique Jorge Neres, Cacique Manezinho, Cacique Fumaça, Cacique Flávio Trajano e Cacique Gildo (representante dos povos indígenas no Conselho Estadual de Saúde).

Ainda estiveram presentes Iago Silva, coordenador do polo base do DSEI, os secretários municipais de Pau Brasil de Assuntos Indígenas, Almir Francisco e de Administração, Alan Ferreira, a vereadora Luzinete Pataxó, presidente da Comissão de Educação, Saúde, Esporte, Meio Ambiente e Assistência da Câmara de Vereadores, o vereador Elton Cangucú, representante da presidência da Casa, a diretora-geral do Hospital Materno Infantil, Domilene Borges e o o secretário de Assuntos Indígenas de Itaju do Colônia, Reginaldo Vieira.

x