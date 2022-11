Municípios baianos recebem mutirões para evitar cegueira

Três municípios baianos receberão mutirões gratuitos com diagnósticos e tratamentos de doenças que podem causar a cegueira. As ações acontecem nas cidades de Itabuna, Itapetinga e Vitória da Conquista até o dia 26 de novembro.

O mutirão no município de Itapetinga será realizado no dia 14, às 8h, no Hospital de Olhos (Rua J.J. Seabra, 54). Serão oferecidos à população exames de tonometria, fundoscopia, mapeamento de retina e retinografia a cores. O público a ser atendido .será previamente triado em evento parceiro da ação, onde serão selecionados pacientes diabéticos para rastreio da retinopatia diabética.

Em Itabuna, serão realizados exames do pé diabético e do fundo de olho no dia 17, das 8h às 13h, na Terceira Via Hall. Serão avaliados cerca de mil pacientes pediátricos: uma parte previamente triada pela Secretaria Municipal de Saúde, e outra por demanda espontânea até completar a meta do dia. O mutirão será uma grande feira multidisciplinar educativa, aberta à população interessada em orientações e serviços relacionados à diabetes.

Os pacientes diagnosticados com retinopatia diabética grave, ou pé diabético com sinais de gravidade, serão encaminhados para uma segunda etapa no Hospital Beira Rio, a ser realizada no dia 18. Lá, eles pacientes irão realizar exames laboratoriais como os de glicemia, creatinina, hemoglobina glicada, colesterol, proteinúria e microalbuminúria. Os triados para a segunda fase realizarão exames de retina com oftalmologistas, fotocoagulações a laser, avaliações cardiológicas, eletrocardiogramas, ecocardiogramas, além de exames com nefrologistas.

Vitória da Conquista sediará ações contra o diabetes no dia 26, às 8h, no CEOQ Hospital de Olhos (Av. Otávio Santos, 497 - Recreio). O evento contará com exames de tonometria, fundoscopia, mapeamento de retina, retinografia a cores e glicemia capilar. O público atendido será espontâneo, contudo, algumas entidades, como a Associação de Diabéticos, encaminharão pacientes.

Para o oftalmologista Jorge Rocha, coordenador da campanha em 2022, as ações de novembro cumprem um importante papel na conscientização da população acerca dos cuidados precoces contra a retinopatia diabética. “Já é de conhecimento de todos que a diabetes pode causar cegueira, no entanto, a grande população diabética ainda precisa entender os riscos e a importância do cuidado precoce junto ao profissional oftalmologista”, declarou.