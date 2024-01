Municípios da Bahia ficam sem água por causa da falta de energia | A TARDE

A falta de energia tem causado também a falta de água em diversas cidades da Bahia. Na manhã desta sexta-feira, 29, faltou energia na barragem de Aracatu, no sudoeste da Bahia. Com isso, as bombas pararam de operar, interrompendo o fornecimento de água também em Vila Mariana, Piabanha e povoados de Lajedão, Mergulhão, Cachoeira, Santa Luzia, Tamboril, Traíras, Cantinho, Pau Ferro, Bom Jardim, Olhos D’Água, Poço da Onça, Caldeirão, Passagem do Lajedo, Pimenta, Morros, Lagoa do Potraz, Gentil, Batateira, Duas Barras, Patos e São José.

O gerente regional da Embasa, Manuel Mateus, informou que notificou a Coelba às 8h25 e até agora à tarde não há previsão de quando o fornecimento de energia retornará.

Conforme Manuel, o município de Quixabeira, localizado no Piemonte da Chapada Diamantina, também vem passando por uma grave crise de abastecimento por causa dos sucessivos problemas no fornecimento de energia. Desde o dia 20 de dezembro, foram cinco paradas no sistema por falta de oscilação na tensão da energia fornecida.

A embasa diz que a cada interrupção, é preciso retomar o envio da água por quilômetros de tubulação e encher os reservatórios até que haja pressão para abastecer todos os imóveis. Aliadas às altas temperaturas que fazem aumentar o consumo, essas constantes falhas inviabilizam a operação normal do sistema.

O órgão afirmou que recorreu a soluções como o uso de geradores e perfuração de novos poços, para enfrentar a estiagem do El Niño. Além disso, a Embasa pontuou que tem realizado reuniões frequentes com a Coelba para apresentar o impacto que as falhas no fornecimento têm causado nos sistemas de água.

Em nota, a Neoenergia Coelba afirmou que "está em permanente contato com a Embasa para atuar prioritariamente em ocorrências que envolvam o sistema de abastecimento d’água para a população baiana" e que a "distribuidora mantém um canal exclusivo para atender as solicitações”.

Especificamente sobre o município de Quixabeira, relatado pela Embasa, a Neoenergia Coelba esclarece que não há histórico de interrupções frequentes no fornecimento de energia para a unidade de tratamento e abastecimento de água na localidade. No mês de dezembro, um incidente foi registrado e solucionado de modo prioritário. Sobre a oscilação no nível de tensão registrada na unidade da Embasa em Aracatu, a distribuidora foi acionada, às 8h25 desta sexta-feira (29), e, às 8h29 deslocou uma equipe para atendimento, sendo realizada manobra no sistema elétrico, finalizando o serviço às 10h24. No entanto, às 14h45 o cliente solicitou novamente intervenção para regularização da tensão na unidade. Prontamente, uma nova equipe foi enviada para o circuito normalizando em menos de 1 hora.

A Neoenergia Coelba reitera, ainda, que manterá entendimentos com a Embasa para discutir e aprimorar o que for necessário, sempre no intuito de melhorar o atendimento evitando interrupções e mitigando efeitos de eventuais oscilações que podem advir de fatores externos. A Neoenergia Coelba permanece à disposição.