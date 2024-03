Mutirão de combate à Dengue é intensificado em áreas de difícil acesso | A TARDE

O combate ao mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya, o Aedes Aegypti, foi intensificado nesta quinta-feira, 22, no município de Piripá, no sudoeste da Bahia. Desde as primeiras horas do dia, agentes municipais de combate às endemias realizam a aplicação de larvicida em locais críticos, como caixas d’água de difícil acesso e em áreas residenciais da cidade.

Piripá é um dos 30 municípios baianos em epidemia de Dengue. A ação coordenada entre o Governo do Estado e o município, além de aplicação de larvicida, tem o objetivo de exterminar os focos do mosquito através da eliminação de água parada. O Governo da Bahia também montou uma força-tarefa de assistência à saúde em diversas regiões do Estado, com a distribuição de equipamentos e carros fumacês para reforçar os trabalhos dos municípios.

Na última terça-feira, 20, Piripá e Jacaraci, ambos em epidemia de Dengue, receberam um mutirão de limpeza e assistência à saúde que reuniu mais de 100 profissionais das forças de saúde e resgate. Bombeiros militares percorreram ruas e casas, enquanto as equipes de vigilância epidemiológica estadual fizeram a entrega de medicamentos, insumos e equipamentos para auxiliar a prefeitura na assistência aos pacientes.

Municípios em epidemia

De 1º de janeiro a 17 de fevereiro de 2024, a Bahia registrou 8.674 casos de Dengue, um aumento de 21,7% no comparativo com o mesmo período do ano passado. Hoje a Bahia tem três óbitos confirmados, sendo dois residentes de Jacaraci e um de Piripá.

Agora, 30 municípios estão em estado de epidemia. São eles: Anagé, Barra do Choça, Barra do Mendes, Barro Alto, Belo Campo, Bonito, Brejões, Canarana, Caturama, Condeúba, Encruzilhada, Feira da Mata, Ibiassucê, Ibicoara, Ibipitanga, Ibitiara, Igaporã, Ipiaú, Iramaia, Irecê, Iuiú, Jaborandi, Jacaraci, Lajedão, Macaúbas, Manoel Vitorino, Matina, Morro do Chapéu, Mortugaba, Mucugê, Novo Horizonte, Piripá, Presidente Jânio Quadros, Quixabeira, Serrolândia, Tanque Novo, Uruçuca e Vitória da Conquista. Outras 19 localidades são consideradas áreas de alerta.