"Não fazia mal a ninguém", diz familiar sobre Mãe Bernadete

Filho de criação de Mãe Bernadete, Zenildo da Conceição, também conhecido como Nem, falou sobre o assassinato da mãe, ocorrido na noite de quinta-feira, 17, no Quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho.

Segundo o familiar, a ialorixá era uma líder religiosa incrível. Em conversa exclusiva ao Portal A TARDE, Nem levantou questionamentos sobre o que poderia ter motivado o assassinato a tiros.

"Bernadete é uma pessoa muito querida na comunidade, ajudava muita gente e era uma líder excepcional. Até ajudar hoje, cria pessoas contrárias e inveja. Ela era uma pessoa que não fazia mal a ninguém. O trabalho social era a principal atividade dela, viajava em busca de recursos", explicou.

Durante a conversa, o familiar ainda lembrou da morte de Flávio Gabriel, conhecido como Binho do Quilombo. O rapaz era filho de Mãe Bernadete e também foi assassinado a tiros, em 2017.

"Pessoas se incomodam com o trabalho que as pessoas fazem e acontece o que aconteceu. Em setembro de 2017, o filho dela saiu daqui de Pitanga de Palmares para visitar ela e quando chegou na escola com a filha, um veículo encostou no carro dele e efetuou os disparos", completou.