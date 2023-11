“Não tem sido como gostaria”, diz Daniel sobre vaga no TCM | A TARDE

Com o seu nome ganhando força para assumir a vaga do Tribunal de Contas do Município (TCM), o deputado federal Daniel Almeida (PCdoB) disse não estar contente com a velocidade das tratativas sobre o próximo conselheiro.

“A velocidade das tratativas não tem sido a que eu gostaria, a que o próprio governador anunciou. Como estamos já nos aproximando do mês de dezembro, que não é um mês para fazer questionamentos políticos , é um momento de confraternização de encontro de paz e a disputa por espaço na pré-candidatura de Salvador ainda merece uma lapidação, aparar certas arestas, então a expectativa que eu tenho é que esse tema vai ficar para o ano que vem, eu gostaria que fosse agora em dezembro , mas não estou vendo sinal que isso possa acontecer”, declarou.

O parlamentar ainda evidenciou que as definições são realizadas pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e que ainda não conversou com ninguém sobre o assunto.

“[O] presidente, os deputados estaduais, que definem esse cronograma, eu não conversei com ninguém que tenha o poder de decisão, a partir do presidente, a partir da liderança é que as coisas podem acontecer”, disse.

As afirmações foram feitas durante coletiva de imprensa em evento de entrega da frota de ambulâncias de diversos municípios baianos realizada pelo Ministério da Saúde, na segunda-feira, 27, às 9h30, no Jardim dos Namorados, em Salvador. O evento teve participação da ministra Nísia Trindade e do governador Jerônimo Rodrigues. Ao todo, serão 36 veículos direcionados para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).