Naufrágio causa ao menos 5 mortes na Baía de Todos os Santos | A TARDE

Pelo menos cinco pessoas morreram após uma embarcação naufragar no município de Madre de Deus, na Baía de Todos os Santos na noite deste domingo, 21. A confirmação é da Prefeitura de Madre de Deus. A embarcação fazia o trajeto entre a Ilha Maria Guarda e a sede do município de Madre de Deus.

Em nota, a Prefeitura de Madre de Deus informou que as mortes registradas foram de quatro adultos (três do sexo feminino e um do sexo masculino) e uma criança do sexo masculino.

Ao Portal A TARDE, a Prefeitura de Madre de Deus informou que um desentendimento foi registrado na embarcação. Além das vítimas fatais, cinco pessoas estão internadas em observação e duas tiveram alta.

Ainda de acordo com a Prefeitura, algumas crianças foram resgatadas e já estão sob cuidados médicos. O Corpo de Bombeiros montou uma força-tarefa para resgatar as pessoas que ainda estão desaparecidas.

Busca a desaparecidos começou ainda na madrugada desta segunda | Foto: Divulgação | CBMBA

O prefeito de Madre de Deus, Dailton Filho (PSB), em conversa com o Portal A TARDE, lamentou o ocorrido. "Muito triste esse acontecido. Nossas equipes estão mobilizadas para prestar todos os atendimentos e ajudas possíveis", disse.

Em nota, a Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 2° Distrito Naval, informa que tomou conhecimento, na noite desse domingo, 21, da ocorrência de um naufrágio de embarcação que realizava o transporte de passageiros na região entre a Ilha de Maria Guarda e Madre de Deus, no interior da Baía de-Todos-os-Santos.

Segundo a corporação, as vítimas foram identificadas como Yan Kevellyn de Souza Santos, de 22 anos; Flaviane Jesus dos Santos, de 29 anos; Jonathan Miguel de Jesus Santos, de 7 anos; Caroline Barbosa de Souza, de 17 anos; Rosimeire Maria Souza Santana, de 59 anos.



Uma equipe de Busca e Salvamento (SAR) da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) foi enviada ao local para conduzir as buscas dos possíveis desaparecidos, em conjunto com outros órgãos, além de apurar o ocorrido e coletar informações. Cerca de 30 bombeiros militares, incluindo mergulhadores, náuticos com três botes e guarda-vidas, estão desde a madrugada





Corpo de Bombeiros estão na busca a desaparecidos Divulgação | CBMBA

O Comando do 2º Distrito Naval está, adicionalmente, reforçando a operação de busca e salvamento com o Aviso de Patrulha "Dourado" e a Lancha de Inspeção Naval Blindada “Guaiúba”, pertencentes ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Leste.

Participam das buscas uma embarcação da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental - COPPA-PMBA; uma aeronave do Grupamento Aéreo - GRAER; e outras embarcações civis.

Um inquérito vai ser instaurado para apurar as causas e circunstâncias do acidente. Concluído o procedimento e cumpridas as formalidades legais, os documentos serão encaminhados ao Tribunal Marítimo.