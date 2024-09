Neoenergia Coelba anuncia nova base em Guarajuba

Leonardo Silva, superintendente de Operações da Neoenergia Coelba - Foto: Divulgação

O grupo Neoenergia Coelba anunciou, durante evento de lançamento do plano verão 2024/2025, nesta sexta-feira, 6, que irá inaugurar uma nova base operacional em Guarajuba, litoral de Camaçari. O ponto de apoio está previsto para ser entregue até o mês de novembro deste ano.

A unidade está sendo construída em um local que facilita o deslocamento e irá prestar atendimento exclusivamente para o Litoral Norte.

"A gente já tem uma equipe destinada para atender o Litoral Norte, porém elas saem da nossa base em Camaçari. A partir de novembro nós teremos em Guarajuba uma base com uma equipe operacional pronta para dar a maior celeridade no atendimento, redução do tempo e melhor gestão do nosso recurso", destacou o superintendente de Operações da Neoenergia Coelba, Leonardo Silva.

O trecho que será atendido pelos profissionais que estarão na nova base vai de Barra do Jacuípe à Sauípe. Ainda de acordo com Leonardo, os técnicos irão ser deslocados da unidade de Camaçari, para Guarajuba, porém não terá impacto no atendimento dessas áreas, que também tero as equipes reforçadas para o verão.