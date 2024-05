Neoenergia Coelba oferece qualificação profissional gratuita para PCDs | A TARDE

A Neoenergia Coelba está oferecendo curso gratuito de qualificação profissional para pessoas com deficiência em parceria com o Senai. Serão oferecidas um total de 15 vagas para a formação de auxiliar administrativo nos municípios de Salvador, Feira de Santana, Barreiras, Vitória da Conquista, Juazeiro, Teixeira de Freitas e Paulo Afonso.

As inscrições vão até 15 de maio. Os detalhes do programa e os requisitos dos candidatos estão no site da Neoenergia. Os interessados devem ter acesso a internet, computador ou celular uma vez que os cursos serão ministrados a distância.

O programa de qualificação terá foco em conhecimentos de empreendedorismo, orientação profissional, princípios de administração, recursos humanos e departamento pessoal.

De acordo com Régia Barbosa, Superintendente de Desenvolvimento Organizacional e Cultura da Neoenergia, esse é um projeto-piloto que deverá ser ampliado para outras localidades onde a companhia está presente. “Vamos seguir trabalhando para consolidar nossos valores e propósitos a fim de promover a diversidade, a equidade e a inclusão social em todas as nossas unidades. Atualmente, temos colaboradores atuando em setores de administração, bem como realizamos ações internas voltadas para incentivo e motivação de pessoas com deficiência”, afirmou.

O programa de formação para pessoas com deficiência é mais uma iniciativa da Neoenergia em parceria com Senai para a capacitação profissional. Desde 2023, a Escola de Eletricistas oferece cursos gratuitos para a qualificação de mão de obra para o setor elétrico no país, incluindo formação feminina.

Publicações relacionadas