NEOJIBA oferece mais de 370 vagas gratuitas na Bahia | A TARDE

O programa vinculado ao Governo da Bahia, NEOJIBA, oferece 370 vagas gratuitas para crianças de adolescentes entre 6 e 17 anos. A pré-inscrição começa na próxima segunda-feira, 29, e vai até 20, e pode ser feita através do site do NEOJIBA, ou presencialmente nos núcleos de Salvador e do interior da Bahia.

A pré-inscrição e as atividades do programa são gratuitas. Caso haja mais interessados do que vagas, haverá sorteios públicos, que podem ser acompanhados pelos participantes, ou pela proximidade da moradia. A modalidade, que pode ser mista, varia de acordo com o núcleo escolhido pelo candidato.

Os interessados não precisam ter conhecimento prévio nem instrumento musical. O NEOJIBA fornece instrumentos e acessórios para que todos possam praticar, além de oferecer atendimento psicossocial para os integrantes e seus familiares.

As vagas são para turmas de iniciação em canto coral e instrumentos musicais. Em Salvador e Região Metropolitana, as pré-inscrições são para os núcleos da Mata escura (72 vagas), Nordeste de Amaralina (60), Bairro da Paz (30), Lauro de Freitas (22) e Pirajá (19). No interior da Bahia, as vagas são para os núcleos de Feira de Santana (61), Teixeira de Freitas (46), Vitória da Conquista (32) e Jequié (28).

O NEOJIBA

Criado há 16 anos, o NEOJIBA já atendeu mais de 20 mil crianças, adolescentes e jovens. As principais formações musicais do programa realizaram quatro turnês nacionais em diversas regiões do país, além de oito turnês internacionais nos Estados Unidos e na Europa.