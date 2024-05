Neto de empresário de Silvanno Salles é sequestrado no interior da BA | A TARDE

Prefeito da cidade baiana de Teodoro Sampaio e empresário do cantor Silvanno Salles, José Alves, popularmente conhecido como 'Bitinho' (Avante), passou por momentos de terror na última sexta-feira (17). Isso porque, seu neto, José Alves da Cruz Neto, foi vítima de um sequestro.

O jovem estava trafegando na sexta (17), às margens da BA 515, próximo ao distrito de Jacú, em Terra Nova, quando foi surpreendido pelos criminosos. O grupo rendeu o rapaz no veículo, e o obrigou a entrar em outro.

Poucas horas após o crime, José Neto foi liberado e deixado em um posto de combustíveis no município baiano de Amélia Rodrigues, cerca de 40km do local do sequestro. O jovem estava a caminho do município de Lauro de Freitas, onde atualmente reside.

Ainda não se sabe a motivação do crime, e se foi por motivos políticos, uma vez que o jovem é neto do prefeito da cidade baiana. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada Antissequestro da região, com apoio da Delegacia Territorial de Teodoro Sampaio.

José Alves da Cruz Neto também possui parentesco com Jéssica Dandara, empresária do ramo de vestuário e esposa do cantor Silvanno Salles. A empresária é filha do prefeito de Teodoro Sampaio, com a falecida vereadora Dona Augusta.

