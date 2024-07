NINJA! Homem entra pela janela e rouba caminhão na BR-324; assista

Situação aconteceu na última quinta-feira - Foto: Reprodução/ Vídeo

Um caminhão foi roubado na BR-324, na tarde da última quinta-feira, 11. Mas, o que chamou atenção foi a forma como a ação criminosa aconteceu. Um homem entrou pela janela da porta do passageiro com o veículo em movimento e expulsou o motorista. Após o delito, ele seguiu dirigindo normalmente. As informações são do Informe Baiano.

Segundo imagens feitas pelas câmeras de segurança do caminhão, é possível verificar toda a ação do criminoso que age com muita naturalidade e rapidez. A polícia foi acionada e conseguiu prender o criminoso em flagrante, além de restar o caminhão. O motorista não teve ferimentos.

Veja: