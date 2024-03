Nível do mar sobe e casas são tomadas em Salvador e no Recôncavo; veja | A TARDE

Famílias que vivem às margens de manguezais em Salvador e em cidades do Recôncavo baiano estão tendo que enfrentar alagamentos e transtornos provocados por um fenômeno que é conhecido como a 'maré de março'. Vídeos enviados para o Portal A Tarde mostram ruas e casas tomadas pela água que não escoa em função do nível da mar que está mais alto.

"O nível de maré mais alto previsto para segunda-feira foi 2.8 m no Porto de Salvador. Temos uma registros de nível no local desde 2004, e níveis como este foram alcançados em apenas 1% do tempo. Assim sendo, essa maré alta pode ser considera excepcional", explica o oceanógrafo do instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia, Guilherme Camargo Lessa.

O especialista destaca que além da famosa maré de março, o nível do mar registrado no início da semana está bem acima da média, o que dificulta o escoamento da água que invadiu casas na capital e no Recôncavo. "Soma isso (maré), mais o fato do nível médio do mar estar cerca de 7 centímetros acima da média no domingo e segunda-feira. Isso elevou ainda mais o nível da maré alta desta segunda-feira".

O Portal A Tarde recebeu vídeos de moradores do Parque São Bartolomeu, trecho de Plataforma, onde as casas e comércio foram construídos bem próximos de um manguezal. Além da rua, os imóveis também foram invadidos pela água salgada, mesmo com sistema de esgotamento funcionando. Relato semelhante vêm dos moradores de Maragogipe, cidade do Recôncavo, que teve várias ruas alagadas.



A expectativa é que o nível da maré vá baixando gradativamente durante os próximos dias, mas Guilherme adianta que o fenômeno deva se repetir no mês que vem. "Esta prevista uma maré semelhante no dia 08 de abril. Se o impacto será igual ao observado agora, dependerá das condições de vento e outras questões relacionadas à circulação da água na costa".



Alagamento em Maragogipe:













Alagamento em São Bartolomeu: