"Nós devemos muito a ele", diz arcebispo de Salvador sobre Dom Geraldo

O Arcebispo de Salvador, Primaz do Brasil, homenageou o Cardeal Dom Geraldo Majella Agnelo, que morreu neste sábado, 26, aos 89 anos. Em vídeo divulgado pela entidade através do YouTube, o arcebispo apontou a importância de Dom Geraldo para a igreja católica do Brasil, e pediu orações ao Cardeal.

“Nós tivemos a graça de contar com a presença dele, com o serviço tão gracioso. Nós louvamos a Deus pelos anos em que ele também esteve a serviço da CNBB, das várias funções que ele exerceu. Nós damos graças a Deus pelo jeito simples, fraterno, bondoso e dedicado do nosso querido Dom Geraldo. Nós devemos muito a ele”, disse o arcebispo.

O líder religioso, que é arcebispo emérito de Salvador, morreu na manhã deste sábado, 26. Ele foi sepultado em Londrina, Paraná, local onde morava desde 2014, quando foi nomeado Arcebispo.

Ainda segundo o arcebispo Primaz do Brasil, são muito os motivos para engrandecer o líder religioso e para agradecer às funções e ações realizadas por Dom Geraldo, entre elas, a canonização dos vários conselhos, da estruturação da curia arquidiocesana e do seminário.

“Tivemos a oportunidade de levar até ele uma imagem de Santa Dulce dos Pobres, que também teve a graça de presidir a celebração da beatificação da Santa, em nome do próprio papa. Sabíamos do amor, da devoção que ele tinha à Santa Dulce dos Pobres. Temos gratidão por ele, por tudo que ele é, e tudo que ele representa para nós, na Arquidiocese de Salvador e em todo o Brasil”, continua o arcebispo.