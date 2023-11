“Nosso foco será nos eixos da neoindustrialização”, diz Ricardo Alban | A TARDE

O novo presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban, participou de solenidade realizada no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília, na noite desta terça-feira, 31, onde ressaltou a importância de alguns ajustes dentro da seara da indústria brasileira com foco em poder competir com as grandes economias do mundo.

Em seu discurso, Alban frisou que o seu foco será a neoindustrialização para que não sejam perdidas as grandes oportunidades. “A orientação do nosso trabalho vai ser com foco total nos eixos da neoindustrialização, com visão sobre o que devemos fazer e o que não devemos fazer para aproveitar as grandes oportunidades. Seremos incansáveis na busca de entregas para a indústria no Brasil. Este será o nosso objetivo maior”, ressaltou.



O empresário também pontuou alguns problemas vividos pelo país que acabam atrapalhando o desenvolvimento na área industrial. “O que não falta no nosso Brasil são diagnósticos de problemas já muito bem conhecidos por todos. A letalidade, a alta carga tributária, infraestrutura precária, juros escorchantes, além de um gap tecnológico com a necessidade de modernização de máquinas e equipamentos e também dificuldade de formar mão de obra mais qualificada”, salientou.



O engenheiro aproveitou para criticar a perda que o campo da indústria vem perdendo ao longo dos anos. “A indústria brasileira vem perdendo a capacidade de competir nos mercados globais, coisa que está retratada de forma cristalina na produtividade. A produtividade da indústria de transformação brasileira caiu quase 1% ao ano desde 1985, ano da redemocratização”, concluiu.



A nova diretoria assume a gestão da maior representação da indústria brasileira para o período de 2023-2027.







Ag. A TARDE

DIRETORIA



Presidente

Antonio Ricardo Alvarez Alban



Vice-presidentes executivos

Josué Christiano Gomes da Silva

José Ricardo Montenegro Cavalcante

Jamal Jorge Bittar

Antonio Carlos da Silva

Gilberto Porcello Petry



Vice-presidentes

Eduardo Eugenio Gouvea Vieira

Mario Cezar de Aguiar

Carlos Valter Martins Pedro

Ricardo Essinger

Flavio Roscoe Nogueira

Silvio Cezar Pereira Rangel

Amaro Sales de Araújo

Marcelo Thomé da Silva de Almeida

José Carlos Lyra de Andrade

Sergio Marcolino Longen

José Conrado Azevedo Santos

Leonardo Souza Rogério de Castro



1º Diretor Financeiro

Cristhine Samorini



2º Diretor Financeiro

Eduardo Prado de Oliveira



3º Diretor Financeiro

Francisco de Assis Benevides Gadelha



1º Diretor Secretário

Sandro da Mabel Antonio Scodro



2º Diretor Secretário

Edilson Baldez das Neves



3º Diretor Secretário

Roberto Magno Martins Pires



Diretores

Antonio Jose de Moraes Souza Filho

Izabel Cristina Ferreira Itikawa

José Adriano Ribeiro da Silva

Luiz Cesio de Souza Caetano Alves

Jorge Alberto Vieira Studart Gomes

Roberto Pinto Serquiz Elias

José Henrique Nunes Barreto

Paulo Afonso Ferreira

Gilberto Ribeiro

Jandir Jose Milan

Gilberto Seleme

Alessandro Jose Rios De Carvalho

Jorge Wicks Corte Real

Alexandre Herculano Coelho de Souza Furlan

Edson Luiz Campagnolo



CONSELHO FISCAL



Titulares

Hilton Morais Lima

Fernando Cirino Gurgel

José da Silva Nogueira Filho



Suplentes

Clerlanio Fernandes de Holanda

Francisco de Sales Alencar



Edmilson Matos Cândido



*Repórter está em Brasília fazendo a cobertura da posse de Ricardo Alban na CNI