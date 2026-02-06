Nova diretoria da AMAB toma posse no Fórum Ruy Barbosa; veja nomes

- Foto: Divulgação

A Associação dos Magistrados da Bahia (AMAB) empossou, nesta quinta-feira, 5, sua nova Mesa Diretora para o triênio 2026–2028. A solenidade, realizada no Salão Nobre do Fórum Ruy Barbosa, em Salvador, oficializou a gestão do juiz de Direito Eldsamir da Silva Mascarenhas, que assume o cargo após conquistar a maior votação da história da entidade.

O evento reuniu nomes de peso do Judiciário nacional, como o ex-ministro do STF, Luís Roberto Barroso, o presidente do TJ-BA, desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, e o Procurador-Geral de Justiça, Pedro Maia. A nova diretoria foi eleita pela chapa "Para Continuar Avançando", com 590 votos, reforçando a união entre magistrados de primeiro e segundo graus.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Compromisso com a Magistratura

Em seu discurso de posse, Eldsamir Mascarenhas enfatizou que o foco da gestão será a defesa das prerrogativas da classe e o fortalecimento do diálogo institucional. "É uma honra e uma grande responsabilidade. Nosso compromisso é ampliar a atuação firme na defesa dos direitos dos nossos associados", declarou o novo presidente.

Após o ato formal, a celebração seguiu para a Casa dos Magistrados, em Piatã. O momento de integração contou com shows de Adelmo Casé e da banda Batifum. Fundada em 1965, a AMAB completa seis décadas de atuação em 2025.

Composição da mesa diretora (2026–2028)

Presidente: Eldsamir da Silva Mascarenhas

1º Vice-Presidente: Desembargador Manuel Carneiro Bahia de Araújo;

2º Vice-Presidente: Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa;

3ª Vice-Presidente: Desembargadora Delma Margarida Gomes Lôbo

Conselho Deliberativo (Titulares)

Renata Guimarães da Silva Firme

Tardelli Cerqueira Boaventura

Paulo Sérgio Barbosa de Oliveira

Eduardo Ferreira Padilha

Yago Daltro Ferraro Almeida

Iasmin Leão Barouh

Lívia de Oliveira Figueiredo

Mariana Shimeni Bensi de Azevedo

Gabriel Igleses Veiga





Suplentes:

Alianne Katherine Vasques Santos

Gabriel de Moraes Gomes

Conselho Fiscal (Titulares)

Ana Conceição Barbuda Sanches Guimarães Ferreira

Fabio Marx Saramago Pinheiro

Wander Cleuber Oliveira Lopes

Carlos Eduardo da Silva Camillo

Armando Duarte Mesquita Júnior

Suplentes:

Maria Claudia Salles Parente

Cleber Roriz Ferreira

Elber Marcel Vieira Campos