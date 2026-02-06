Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Nova diretoria da AMAB toma posse no Fórum Ruy Barbosa; veja nomes

O evento reuniu nomes de peso do Judiciário nacional, como o ex-ministro do STF, Luís Roberto Barroso

Redação

Por Redação

06/02/2026 - 8:45 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Nova diretoria da AMAB toma posse no Fórum Ruy Barbosa; veja nomes
-

A Associação dos Magistrados da Bahia (AMAB) empossou, nesta quinta-feira, 5, sua nova Mesa Diretora para o triênio 2026–2028. A solenidade, realizada no Salão Nobre do Fórum Ruy Barbosa, em Salvador, oficializou a gestão do juiz de Direito Eldsamir da Silva Mascarenhas, que assume o cargo após conquistar a maior votação da história da entidade.

O evento reuniu nomes de peso do Judiciário nacional, como o ex-ministro do STF, Luís Roberto Barroso, o presidente do TJ-BA, desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, e o Procurador-Geral de Justiça, Pedro Maia. A nova diretoria foi eleita pela chapa "Para Continuar Avançando", com 590 votos, reforçando a união entre magistrados de primeiro e segundo graus.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Compromisso com a Magistratura

Em seu discurso de posse, Eldsamir Mascarenhas enfatizou que o foco da gestão será a defesa das prerrogativas da classe e o fortalecimento do diálogo institucional. "É uma honra e uma grande responsabilidade. Nosso compromisso é ampliar a atuação firme na defesa dos direitos dos nossos associados", declarou o novo presidente.

Após o ato formal, a celebração seguiu para a Casa dos Magistrados, em Piatã. O momento de integração contou com shows de Adelmo Casé e da banda Batifum. Fundada em 1965, a AMAB completa seis décadas de atuação em 2025.

Composição da mesa diretora (2026–2028)

Presidente: Eldsamir da Silva Mascarenhas

1º Vice-Presidente: Desembargador Manuel Carneiro Bahia de Araújo;
2º Vice-Presidente: Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa;
3ª Vice-Presidente: Desembargadora Delma Margarida Gomes Lôbo

Conselho Deliberativo (Titulares)

Renata Guimarães da Silva Firme
Tardelli Cerqueira Boaventura
Paulo Sérgio Barbosa de Oliveira
Eduardo Ferreira Padilha
Yago Daltro Ferraro Almeida
Iasmin Leão Barouh
Lívia de Oliveira Figueiredo
Mariana Shimeni Bensi de Azevedo
Gabriel Igleses Veiga

Suplentes:

Alianne Katherine Vasques Santos
Gabriel de Moraes Gomes
Conselho Fiscal (Titulares)
Ana Conceição Barbuda Sanches Guimarães Ferreira
Fabio Marx Saramago Pinheiro
Wander Cleuber Oliveira Lopes
Carlos Eduardo da Silva Camillo
Armando Duarte Mesquita Júnior

Suplentes:

Maria Claudia Salles Parente
Cleber Roriz Ferreira
Elber Marcel Vieira Campos

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Drogas para o Carnaval de Salvador: polícia apreende comprimidos de ecstasy e LSD

Play

VÍDEO: idoso é arrastado por enxurrada durante temporal na Bahia

Play

Pedro Scooby e Cíntia Dicker participam de documentário sobre a biodiversidade na Bahia

Play

Vídeo: líder do tráfico e homicida é preso em pousada de luxo na Bahia

x