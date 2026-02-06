BAHIA
Nova diretoria da AMAB toma posse no Fórum Ruy Barbosa; veja nomes
O evento reuniu nomes de peso do Judiciário nacional, como o ex-ministro do STF, Luís Roberto Barroso
Por Redação
A Associação dos Magistrados da Bahia (AMAB) empossou, nesta quinta-feira, 5, sua nova Mesa Diretora para o triênio 2026–2028. A solenidade, realizada no Salão Nobre do Fórum Ruy Barbosa, em Salvador, oficializou a gestão do juiz de Direito Eldsamir da Silva Mascarenhas, que assume o cargo após conquistar a maior votação da história da entidade.
O evento reuniu nomes de peso do Judiciário nacional, como o ex-ministro do STF, Luís Roberto Barroso, o presidente do TJ-BA, desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, e o Procurador-Geral de Justiça, Pedro Maia. A nova diretoria foi eleita pela chapa "Para Continuar Avançando", com 590 votos, reforçando a união entre magistrados de primeiro e segundo graus.
Compromisso com a Magistratura
Em seu discurso de posse, Eldsamir Mascarenhas enfatizou que o foco da gestão será a defesa das prerrogativas da classe e o fortalecimento do diálogo institucional. "É uma honra e uma grande responsabilidade. Nosso compromisso é ampliar a atuação firme na defesa dos direitos dos nossos associados", declarou o novo presidente.
Após o ato formal, a celebração seguiu para a Casa dos Magistrados, em Piatã. O momento de integração contou com shows de Adelmo Casé e da banda Batifum. Fundada em 1965, a AMAB completa seis décadas de atuação em 2025.
Composição da mesa diretora (2026–2028)
Presidente: Eldsamir da Silva Mascarenhas
1º Vice-Presidente: Desembargador Manuel Carneiro Bahia de Araújo;
2º Vice-Presidente: Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa;
3ª Vice-Presidente: Desembargadora Delma Margarida Gomes Lôbo
Conselho Deliberativo (Titulares)
Renata Guimarães da Silva Firme
Tardelli Cerqueira Boaventura
Paulo Sérgio Barbosa de Oliveira
Eduardo Ferreira Padilha
Yago Daltro Ferraro Almeida
Iasmin Leão Barouh
Lívia de Oliveira Figueiredo
Mariana Shimeni Bensi de Azevedo
Gabriel Igleses Veiga
Suplentes:
Alianne Katherine Vasques Santos
Gabriel de Moraes Gomes
Conselho Fiscal (Titulares)
Ana Conceição Barbuda Sanches Guimarães Ferreira
Fabio Marx Saramago Pinheiro
Wander Cleuber Oliveira Lopes
Carlos Eduardo da Silva Camillo
Armando Duarte Mesquita Júnior
Suplentes:
Maria Claudia Salles Parente
Cleber Roriz Ferreira
Elber Marcel Vieira Campos
