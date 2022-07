Nova diretoria do Sinapro na Bahia toma posse

O Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia (Sinapro) realizou na noite desta quinta-feira, 7, a cerimônia de posse da nova diretoria para o triênio 2022-2025.

O evento, realizado no Bistrot Trapiche Adega, em Salvador, trouxe o mote “Sinapro Forte, Fenapro Forte” que ressalta a importância da união para o fortalecimento do setor.

Estiveram presentes autoridades políticas, representantes do mercado publicitário de todo o estado, agências filiadas ao Sindicato e veículos de comunicação. O presidente da Federação Nacional de Agências de Propaganda (Fenapro), Daniel Queiroz, veio especialmente para a ocasião.

O novo presidente do Sinapro-Bahia, André Mascarenhas, primeiro representante do interior do estado a conduzir a entidade, recepcionou os presentes e falou sobre essa nova etapa. “É um grande desafio, não apenas pelas distâncias do nosso estado, mas também pela forte concentração do PIB da Bahia. Mas motivação não nos falta. Estamos vivendo hoje um momento de recuperação da pandemia, aceleração digital. A comunicação está muito mais abrangente e a criatividade aliada ao planejamento estratégico faz com que a publicidade seja cada vez mais relevante”.

‘Exemplo de liderança’

A solenidade foi aberta pelo cantor e sanfoneiro baiano Cicinho, e a filha dele, Julie de Assis (ex-The Voice Kids), que trouxeram canções representando a riqueza da cultura nordestina.

Em seguida foi iniciada a cerimônia, comandada pela jornalista Camila Marinho, que apresentou os diretores, conselheiros e delegados regionais do Sinapro-Bahia para o mandato dos próximos três anos.

Para o presidente da Fenapro, Daniel Queiroz, “o Sinapro-Bahia é um exemplo de liderança no país”.

“É uma liderança associativa que trabalha, que integra e que olha para o mercado trabalhando para o bem comum”, disse o publicitário. Encerrando a noite, os convidados ficaram ao som do DJ Telefunksoul que comemora os 30 anos de carreira com um disco novo.