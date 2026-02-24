Nova edição da Let’s Go Bahia destaca a força e longevidade de empresas

A publicação pode ser acessada no site oficial da revista. - Foto: Divulgação

A Revista Let’s Go Bahia lança sua 70ª edição tendo a solidez como valor estratégico que inaugura o novo ano editorial. Publicada em fevereiro e já disponível na versão digital, a edição destaca na capa o Grupo André Guimarães, empresa com mais de quatro décadas de atuação e que atravessa um novo ciclo de expansão, especialmente na área de Engenharia e Infraestrutura. A publicação pode ser acessada no site oficial da revista.



A reportagem principal aborda a atuação da divisão comandada por Elmar Varjão, CEO da área, detalhando os investimentos recentes e o planejamento estratégico que sustenta a nova fase do grupo. Para o executivo, estampar a capa simboliza o reconhecimento de uma transformação importante na companhia.

“A Let’s Go é hoje uma revista consagrada no meio empresarial e com projeção nacional. Estar nesse espaço é importante para mostrar ao mercado que não somos apenas uma incorporadora”, afirma.

Segundo Varjão, o Grupo André Guimarães consolida-se como uma holding de engenharia e infraestrutura, com atuação em varejo, logística, estruturas metálicas, energia e grandes projetos estruturantes.

“Vivemos um momento de fortalecimento e queremos que o mercado reconheça nossa capacidade de execução e a solidez construída ao longo dos anos”, destaca.

Solidez como legado

Além da matéria de capa, a edição reúne perfis de empresários, análises econômicas, artigos assinados por especialistas e uma crônica do jornalista Flamarion Reis. O conteúdo convida o leitor a refletir sobre escolhas, métodos e bases que sustentam trajetórias duradouras.

Para a publisher da revista, Verônica Villas Bôas, a nova edição representa o início de um ciclo editorial marcado por histórias inspiradoras.

“É sempre uma alegria poder contar boas histórias. Histórias que inspiram, que revelam consistência, visão e capacidade de atravessar o tempo com responsabilidade. É uma honra estar tão perto de um grupo baiano que nos enche de orgulho e poder acompanhar, ao longo dos últimos anos, sua trajetória de crescimento e liderança, registrando cada capítulo robusto dessa construção empresarial”, afirma.