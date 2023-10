Nova plataforma de Atendimento Virtual da Embasa é lançada

O novo Atendimento Virtual da Embasa está disponível no site atendimentovirtual.embasa.ba.gov.br e no App Embasa para celular. A plataforma foi lançada neste mês de setembro. O objetivo da iniciativa é facilitar o acesso a informações e agilizar o processo de solicitação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Mais de 50 serviços oferecidos pela Embasa estão disponíveis no mecanismo.

O usuário precisará cadastrar novo login e senha e terá uma experiência personalizada, pois a ferramenta reconhece sua localização e informa sobre eventuais ocorrências operacionais que afetem a prestação dos serviços em sua localidade, como interrupções no fornecimento de água para manutenções, por exemplo.

“A reformulação da Agência Virtual integra a estratégia da Embasa em aprimorar constantemente as formas de se relacionar com seus usuários. Além de uma interface muito mais simples, intuitiva e moderna, a plataforma oferece diversos recursos de acessibilidade para pessoas que possuem algum tipo de deficiência visual ou auditiva, como a possibilidade de aumentar o tamanho da fonte e dos ícones e um tradutor do conteúdo em Libras, a Língua Brasileira de Sinais”, destaca o presidente da Embasa, Leonardo Góes.

Ela ressalta ainda que o investimento para melhorar as funcionalidades dos canais de atendimento remoto é uma tendência global para governos e corporações, já que essas ferramentas estão cada vez mais disseminadas e conferem maior praticidade e agilidade à prestação de serviços, além de evitar deslocamentos desnecessários e filas, otimizando tempo e recursos dos usuários.

O novo Atendimento Virtual trata as informações dos usuários de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). O primeiro acesso requer o cadastro de um novo login e senha. “Agora o CPF será a chave de identificação do usuário. Dessa forma, ao acessar a plataforma, o cliente terá acesso às informações de todas as matrículas vinculadas ao CPF, podendo fazer a seleção daquela para a qual deseja atendimento”, explica Leonardo.

Cenário

Em 2023, 85% dos atendimentos da Embasa são realizados por meio de canais virtuais, frente ao percentual de 15% registrado em pontos presenciais. Entre janeiro e agosto deste ano, foram mais de 1,7 milhão de atendimentos realizados virtualmente. “A expectativa é que, com a nova ferramenta, a representatividade do atendimento virtual aumente ainda mais”, prevê.

Além do Atendimento Virtual (no site atendimentovirtual.embasa.ba.gov.br ou App para celular), o cliente da Embasa tem à disposição o teleatendimento 0800 0555 195 e o WhatsApp 71 9717-0999.