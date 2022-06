Nova Rodoviária deve ser entregue no segundo semestre, diz Rui Costa

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), disse na manhã desta segunda-feira, 20, em entrevista ao programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM (103.9), que o novo terminal rodoviário de Salvador, construído no bairro de Águas Claras, também será entregue no segundo semestre do ano juntamente com o tramo 3 do metrô.

"As obras do tramo 3 estão bastante aceleradas e teremos mais 5km após as estações existentes. Teremos duas estações novas, a de Campinas de Pirajá na região do Brasilgás e a estação de Águas Claras. E junto com essa última, teremos a nova rodoviária e um novo terminal de ônibus, que deverá ser a de maior embarque e desembarque do Norte/Nordeste em volume de pessoas", afirmou.

Entrando na reta final do seu mandato, o petista elencou ainda outras obras que deverá entregar até o final do ano. De acordo com ele, muitas das inaugurações ficarão a cargo de seus secretários já que sua agenda pública estará diretamente ligada à campanha do pré-candidato ao governo do seu correligionário Jerônimo Rodrigues (PT).

"Aqui em Salvador entregaremos ainda o novo Hospital Ortopédico da Bahia, que está sendo construído na área da antiga OI ali no Cabula, o Hospital Costa das Baleias, que atenderá a população do extremo-sul do estado e ficará na cidade de Teixeira de Freitas e mais de 200 escolas estaduais", pontuou.

A Tarde FM