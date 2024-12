Nova sede do TRT-BA deverá ser inaugurada no 1º semestre de 2025

Os convidados foram recebidos pelo presidente João de Mello Leitão e pelos diretores Luciano Neves (Relações Institucionais) e Mariana Carneiro (Jornalismo) - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A nova sede do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA), localizada no Complexo 2 de Julho, na Av. Paralela, deve entrar em operação no primeiro semestre de 2025, passando a centralizar a oferta de serviços antes distribuídos por três edifícios do tribunal, situados nos bairros do Comércio e Nazaré.

O complexo terá duas torres de 19 andares e oferecerá infraestrutura moderna para melhorar o atendimento e as operações internas. A mudança representará economia de recursos antes destinados à manutenção dos prédios antigos e garantirá mais acessibilidade e conforto para a população, advogados, servidores e magistrados, que têm a localização facilitada pela proximidade como metrô e ampla quantidade de linhas de ônibus.

A proximidade da fase de conclusão das obras foi confirmada pelo desembargador Jéferson Muricy, que completa seu primeiro ano à frente da Presidência do TRT-BA e ontem visitou a sede do Grupo A TARDE.

No balanço de conquistas de seu primeiro ano de gestão, o desembargador cita o avanço em áreas estratégicas por meio de projetos e convênios que visam aprimorar a Justiça do Trabalho, beneficiando a população da capital e do interior. “A Administração do TRT-BA continua comprometida em ampliar o acesso à Justiça, com atenção especial ao interior do estado, e em realizar mutirões de conciliação que contribuam para melhorar continuamente seus serviços”, afirmou.

Os dados de produtividade são indicadores do avanço: entre outubro de 2023 e outubro de 2024, o TRT-BA julgou 209.835 processos, pagou cerca de R$ 4,6 bilhões a trabalhadores que tiveram seus direitos reconhecidos em ações judiciais e arrecadou R$ 460,3 milhões em custas, emolumentos, contribuições para a Previdência Social e a Receita Federal. “É preciso reconhecer a relevância econômica da Justiça do Trabalho para a nossa região”, apontou Muricy.

No mesmo período, o tribunal registrou aumento de 20% na demanda de casos novos, mas o incremento no ritmo de julgamento possibilitou redução do estoque em mais de 17mil processos.

Atualmente, há 222.678 deles tramitando na Justiça do Trabalho da Bahia, que obteve, ainda, resultados significativos na conciliação e mediação, com 35.425 acordos, alcançando aproximadamente R$ 1,7 bilhão.