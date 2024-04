Nove pessoas morrem e 23 ficam feridas em grave acidente na Bahia | A TARDE

Nove pessoas morreram e 23 ficaram feridas após um ônibus de turismo tombar na manhã desta quinta-feira, 11, na BR-101, na cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo saiu do Rio de Janeiro e tinha como destino a cidade de Porto Seguro. O acidente aconteceu no km 885, por volta das 4h30.

Informações iniciais passadas pela PRF apontam que 34 pessoas estavam no ônibus. Oito passageiros morreram no local e 24 ficaram feridos. Os dois motoristas não tiveram ferimentos. Por volta das 9h30, a morte da nona vítima foi confirmada. Ela estava no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas e não resistiu aos ferimentos após uma cirurgia.



Equipes da PRF, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram realizando socorro às vítimas. A PRF ainda não informou o que teria provocado o acidente, nem as identidades das vítimas.





Divulgação | PRF