Novos desembargadores são empossados no TRT

Na Sala de Sessões do Pleno do Tribunal Regional de Trabalho da 5ª Região, sob a presidência da Desembargadora Débora Machado, ocorreu nesta segunda-feira, 25, a Sessão Solene de Ratificação de Posse dos magistrados Agenor Calazans da Silva Filho, Marco Antônio Carvalho Valverde Filho e Maria Eliza Costa Gonçalves, no cargo de Desembargador do Trabalho.

O ato foi prestigiado por inúmeras autoridades dos meios jurídicos regionais e nacionais, operadores do Direito do Trabalho, representantes de várias instituições, personalidades social, cultural, política, empresarial e econômica financeira.

O jornalista Walter Pinheiro, da ABI, congratulando-se com o evento, ressaltou para o Desembargador Agenor Calazans e seus confrades, as virtudes morais, éticas e jurídicas dos três novos desembargadores do TRT.