Novos integrantes do Consea-BA são empossados em Salvador

Tomaram posse nesta quinta-feira, 13, os novos conselheiros e conselheiras do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado da Bahia (Consea-BA) para o biênio 2024-2026.

O evento foi realizado no Instituto Anísio Teixeira (IAT), em Salvador, com a presença do secretário executivo do Grupo Governamental de Segurança Alimentar e Nutricional (GGSAN), Tiago Pereira, representando o Governo da Bahia.

O Consea-BA é um órgão de assessoramento direto ao governador do Estado, responsável por propor diretrizes e prioridades para a Política e o Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, com base nas deliberações da Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. A composição do Conselho é formada por dois terços de representantes da sociedade civil e um terço do poder público, conforme a Lei 11.046 de 20 de maio de 2008.



Na plenária de posse, as ações estratégicas de combate à fome do Governo do Estado foram destacadas por representantes do Conselho. Tiago Pereira, que é também coordenador de Ações Estratégicas de Combate à Fome e do Programa Bahia Sem Fome, falou sobre a importância do Consea.

"É um momento importante, inclusive, de fortalecimento deste Conselho, que tem a maioria da participação da sociedade civil, mas também do poder público. Estamos na expectativa de que a gente possa aqui fazer um conjunto de pactuações para a elaboração do terceiro plano estadual e, portanto, avançar na implementação da política pública no estado da Bahia".

Além de Tiago Pereira, também integraram a mesa a secretária Elisângela Araújo, da Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), Davidson Magalhães, secretário da SETRE, o secretário da SEADES, José Leal, além da presidenta do CONSEA-BA, Débora Rodrigues, que na ocasião ressaltou as ações de combate à fome do Governo do Estado.

"Não podemos deixar, neste dia tão importante para o Consea-BA, de comemorar as políticas que têm mudado a vida das pessoas. As políticas da agricultura familiar, as políticas da água, das cisternas de produção, das cisternas de consumo. A assistência técnica que chega não é ainda a que a gente sonha na totalidade, mas que dá conta e está lá presente." O evento também contou com a participação de representantes de povos tradicionais, sublinhando a importância da inclusão e da diversidade nas discussões sobre segurança alimentar e nutricional.

Soraia Gonçalves, cota do terreiro São Jorge Filho da Gomeia, fundado há 75 anos e situado em Portão, bairro de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, conta que entre os conselheiros que tomarão posse está a makota da Casa que ela faz parte, Leda Camara. Soraia ressaltou a importância da sua comunidade estar presente no pleno de posse do Consea-BA.

“O nosso terreiro atua nas frentes de combate ao racismo, das desigualdades sociais e a gente busca estar presente em todos esses ambientes onde a gente pode buscar a reparação e os direitos para o nosso povo. Então, estar neste ambiente é buscar garantir que esse benefício chegue a essas comunidades."