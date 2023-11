Núcleo de Atendimento à Mulher é entregue no Recôncavo Baiano | A TARDE

O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, e o chefe de gabinete da SSP, Nelson Gaspar, inauguraram, nesta terça-feira, 7, a nova sede do Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (Neam), de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano.

Essa é a 43ª unidade entregue este ano, por meio do Programa de Modernização das Estruturas Físicas da Segurança Pública, entre novas unidades e reformas.

Para o titular da SSP, a estrutura também proporcionará melhores condições para os servidores desempenharem o trabalho. “O combate à violência doméstica é prioridade do Governo do Estado e o apoio municipal para o fortalecimento da rede de enfrentamento é de suma importância para que possamos expandir, cada vez mais, o atendimento especializado no interior", afirmou.

O Programa de Modernização das Estruturas Físicas da Segurança Pública já beneficiou mais de 25 cidades, só este ano. Cerca de R$ 650 milhões serão investidos em todo o projeto, que prevê a entrega de cerca de 500 unidades em todo o estado. Entre os municípios já contemplados, estão: Salvador, Feira de Santana, Brumado, Guanambi, Itabuna, Irecê, Amargosa e Serrinha.