Número de acidentes cresce nas rodovias baianas | A TARDE

O balanço da Operação Semana Santa 2024 da Polícia Rodoviária Federal (PRF), divulgado ontem, apontou aumento de acidentes graves na Bahia em relação ao mesmo período de 2023 – de 35 para 43 ocorrências – e redução no número de mortes, de oito para sete.

Com três óbitos no local, uma das ocorrências mais críticas aconteceu na BR-242 no trecho de Ibotirama, envolvendo uma caminhonete e um caminhão carregado de cerveja. O choque frontal interditou a rodovia por cerca de cinco horas na tarde de quinta-feira (28).

O veículo menor, que ficou totalmente destruído, estava com quatro moradoras de Sergipe – destes, três morreram. Era conduzido por um advogado, 39 anos, que foi transferido da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital do Oeste, em Barreiras, para uma UTI em Salvador no final de semana.

De acordo com o chefe de delegacia da PRF em Barreiras, Cleiton de Souza Correia, nas rodovias que passam pela região, a Páscoa foi mais violenta este ano na comparação com 2023, quando não foram registrados óbitos nos trechos das estradas federais do Oeste. No entanto, ele destacou que, nos 90 kms entre Barreiras e Luís Eduardo Magalhães da BR 242/020 – o trecho mais movimentado da região e com constantes registros de acidentes - apesar do aumento no fluxo de veículos, no período da operação não houve ocorrência grave.

Em todo o Estado, os registros por ultrapassagem em local indevido tiveram alta superior a 50% em relação a 2023, somando 861 autos desta infração, que é responsável por grande parte dos acidentes com óbitos nas estradas. Em quatro dias de operação, 3.521 condutores foram flagrados ao cometer infrações diversas.

Entre os 3.365 testes de ‘bafômetro’, 99 motoristas apresentaram índices de alcolemia acima do permitido, sendo autuados e proibidos de continuar a viagem na direção dos veículos. Ainda segundo o balanço da PRF, na Bahia foram emitidas 307 autuações por falta do uso de cinto de segurança e 48 casos de crianças transportadas sem os dispositivos especiais de segurança. O foco principal da operação foi manter o trabalho de prevenção e manutenção da segurança viária e da mobilidade, sem deixar de lado as atuações no combate à criminalidade.

Nas ações contra tráfico de drogas, contrabando de cigarros e crimes violentos, dez pessoas foram detidas por várias transgressões durante a operação especial. As abordagens resultaram ainda na recuperação de quatro carros roubados e apreensão de 4,3 Kg de cocaína.