Número de acidentes em rodovias baianas foi menor neste fim de ano

Fiscalização foi reforçada nas estradas federais baianas para prevenir acidentes - Foto: PRF/ Divulgação

Divulgado ontem, o balanço da Operação Ano Novo da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apontou uma queda no número de acidentes, de 57 para 54, e de óbitos de dez para sete, em relação ao mesmo período do ano passado nas estradas federais no estado.

A redução na maior parte dos números apurados entre 27 de dezembro e 1º de janeiro na Bahia acompanha a tendência nacional, considerando que em todo o País foram registrados no período 1.023 acidentes, uma queda de 9,8% sobre o réveillon de 2024.

No período, 77 pessoas morreram e 1.231 ficaram feridas nos seis dias da operação de Ano Novo nas estradas federais do Brasil, representando uma redução de 18,6% e 20,8%, respectivamente. As ações fazem parte da Operação Rodovida 2024/25, iniciada em dezembro com a Operação Natal e que prossegue até o Carnaval.

Entre os 17 acidentes graves registrados na Bahia durante a última operação, ainda repercute na região Oeste o choque ocorrido na noite de 31 de dezembro, na BR 242/020, no trecho de Luís Eduardo Magalhães (LEM), entre um veículo de passeio dirigido por Marcos Pinto, 44 anos, que morreu no local, contra uma van com nove pessoas.

Cometeu crime e fugiu

Conforme apurado pela equipe de investigadores da Polícia Civil, momentos antes da colisão frontal, ele tinha tentado assassinar sua companheira com facadas e marteladas em Luís Eduardo Magalhães. Até ontem ela permanecia internada em estado grave no Hospital do Oeste.

A van, que tinha saído de Riachão das Neves com um grupo de amigos que iriam celebrar o Ano Novo na cidade de LEM, seguia no sentido contrário. De acordo com os relatos das testemunhas, o motorista deste veículo, que até ontem permanecia internado na UPA de LEM, foi surpreendido com a manobra do carro de passeio.

Outros seis passageiros foram atendidos na UPA/LEM e liberados na quarta-feira. Uma das mulheres que estavam na van teve ferimentos graves e até ontem estava internada no HO, em Barreiras.

Conscientização

Os números do fato registrado dia 31 no oeste da Bahia fazem parte do levantamento publicado ontem com os dados do estado, somando 17 acidentes graves e 72 feridos no período.

Com todas as equipes das dez delegacias regionais envolvidas nas ações, a fiscalização foi reforçada para prevenir os acidentes nos principais pontos de perigo e ocorrência de sinistros nas estradas federais baianas.

Para os profissionais envolvidos diretamente na operação, a redução dos acidentes e mortes é reflexo do trabalho de conscientização realizado junto dos condutores, não apenas no período de férias, mas durante todo o ano.