Número de armas de fogo apreendidas na BA aumentou 17% em 2024 | A TARDE

O número de armas de fogo apreendidas na Bahia aumento 17% no primeiro trimestre de 2024, comparando com o mesmo período do ano anterior. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), nesta terça-feira, 30.



Em números absolutos, ações das Forças Estaduais e da Polícia Federal retiraram das ruas, este ano, 1.502 armas, contra 1.280 exemplares no mesmo período de 2023.

Entre os armamentos, destaque para 19 fuzis apreendidos em operações das Polícias Militar, Civil e Federal. Onze armas dos calibres 5,56 e 7,62 foram encontradas em Salvador e oito nas cidades de Juazeiro, Maragogipe, Itabuna, Ilhéus, Feira de Santana, Irecê e Vera Cruz.

O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, informou que o aumento das apreensões se reflete na redução de aproximadamente 9% das mortes violentas na Bahia.