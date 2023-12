Número de inscrições no Enem para detentos cresce 38% na Bahia | A TARDE

O número de inscritos no Enem PPL (Exame Nacional do Ensino Médio para detentos do sistema prisional e jovens do socioeducativo) registrou um crescimento de 38% em 2023. Ao todo, 2.231 internos do sistema prisional do estado se inscreveram para participar das provas, número superior aos 1.612 registrados no ano passado.

Os dados são da Secretaria de Administração Penitenciaria e Ressocialização (Seap). A prova é aplicada pelo Ministério da Educação (MEC) em parceria com o Cebraspe, entidade encarregada da aplicação das provas em todo território nacional.

Na Bahia, foram contempladas 26 unidades prisionais, além da Custódia Provisória da Corregedoria da Polícia Militar. De acordo com a Seap, “o avanço do número de inscritos está em concordância com o compromisso de, ano a ano, ampliar o leque de possibilidades de reinserção social dos privados de liberdade”.

A Secretaria ainda informou que , por meio da Superintendência de Ressocialização Sustentável, ofertou aulões preparatórios ofertados pela os internos em parceria com as escolas parceiras e professores voluntários. Além de servir como preparação para as provas do Enem PPL, as aulas podem ser aproveitadas para remição de pena.