Número de municípios em estado de emergência na Bahia sobe para 41 | A TARDE

O número de municípios em estado de emergência na Bahia por causa das fortes subiu para 41. Segundo dados da Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), são 373 desabrigados, 2.192 desalojados e seis óbitos em decorrência dos efeitos diretos do desastre.

Os números correspondem às ocorrências registradas em 75 municípios afetados. Os municípios em estado de emergência são: Anagé, Barra, Cansanção, Cícero Dantas, Contendas do Sincorá, Cotegipe, Cravolândia, Dário Meira, Ibicuí, Iguaí, Ilhéus, Itaju do Colônia, Lagoa Real, Medeiros Neto, Milagres, Monte Santo, Muquém do São Francisco, Mutuípe, Nova Canaã, Quijingue, São Miguel das Matas, Saubara, Ubaíra, Wanderley, Maiquinique, Nordestina, Valença, Itororó, Pedro Alexandre, Santa Luzia, Angical, Paulo Afonso, Apuarema, Boa Vista do Tupim, Feira de Santana, Caetité, Itamari, Varzedo, Canavieiras, Luís Eduardo Magalhães e Santaluz.

A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra/SIT) permanece com o monitoramento das rodovias das regiões Sul, Sudoeste, Oeste e Nordeste diante das ocorrências das chuvas desde 24 de janeiro. Até o momento, foram registradas 38 ocorrências, sendo que 16 já foram concluídas.

Estradas com tráfego interditado



BA-381 - Quijingue – Cansanção

Os serviços de recomposição do aterro nos dois bueiros que romperam, em decorrência das fortes chuvas, serão iniciados nesta terça-feira (27). O tráfego segue interditado na rodovia.

Estradas com tráfego parcial

BA-459 - Anel da Soja

Foi registrada erosão do aterro no km 38 da BA-459A, entre o entroncamento da BA-460 (Placas) e o entroncamento da BA-454, em Riachão das Neves. A equipe de manutenção está com serviços de recomposição do aterro em andamento com previsão de conclusão na primeira semana de março.

Tráfego por desvio

BA-130 - Ponto do Astério - Ibicuí - distrito de Itaiá - Nova Canaã - Iguaí – Poções

Nesta rodovia, ocorreram duas situações que contam com desvio para dar trafegabilidade:

A implantação do desvio no trecho da BA-130, entre Ibicuí e o distrito de Itaiá, foi concluído nesta segunda-feira (26), com a sinalização. A via está interditada e com tráfego liberado de veículos leves, a exemplo de ambulâncias, viaturas e carros de passeio. Na tarde da última quarta-feira (21), parte da pista cedeu após o rompimento do aterro em decorrência das fortes chuvas. Equipes do Batalhão de Polícia Rodoviário e de manutenção da Seinfra realizaram a sinalização do trecho para a segurança dos motoristas que trafegam pela região.

No outro ponto, em Ponto do Astério, um bueiro cedeu em decorrência das fortes chuvas na noite do dia 8 de fevereiro e parte da rodovia foi comprometida. O trecho em Ponto do Astério está sinalizado e com o apoio do Batalhão da Polícia Rodoviária. O tráfego segue liberado com suporte de um desvio existente. A empresa de manutenção da UOP de Itapetinga retomou os serviços com a construção de uma galeria com previsão de conclusão no mês de março.

BA 513 - Maragogipe - São Roque do Paraguaçu

O desvio na BA-513, entre Maragogipe e São Roque do Paraguaçu, continua ativo com o tráfego proibido apenas de carretas. As fortes chuvas do dia 17 de fevereiro provocaram a erosão do aterro em um ponto que já estava com o tráfego interditado. A Seinfra está estudando a melhor estrutura que será implantada no trecho para resolução da situação.