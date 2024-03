Chuvas deixam mais de 2 mil desalojados na Bahia | A TARDE

O Governo da Bahia, através da Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), atualizou nesta segunda-feira, 26, os números referentes à população atingida pelas enchentes que assolam os municípios baianos. Até o momento, a pasta já contabilizou 373 desabrigados, 2.192 desalojados e seis mortes em devido ao temporal.

As ocorrências foram registradas em 75 cidades, sendo que 41 decretaram Situação de Emergência, dentre elas estão: Anagé; Barra; Cansanção; Cícero Dantas; Contendas do Sincorá; Cotegipe; Cravolândia; Dário Meira; Ibicuí; Iguaí; Ilhéus; Itaju do Colônia; Lagoa Real; Medeiros Neto; Milagres; Monte Santo; Muquém do São Francisco; Mutuípe; Nova Canaã; Quijingue; São Miguel das Matas; Saubara; Ubaíra; Wanderley; Maiquinique; Nordestina; Valença; Itororó; Pedro Alexandre; Santa Luzia; Angical; Paulo Afonso; Apuarema; Boa Vista do Tupim; Feira de Santana; Caetité; Itamari; Varzedo; Canavieiras; Luís Eduardo Magalhães e Santaluz.

Rodovias afetadas



A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) permanece com o monitoramento das rodovias das regiões Sul, Sudoeste, Oeste e Nordeste diante das ocorrências das chuvas desde 24 de janeiro. Até o momento, foram registradas 38 ocorrências, sendo que 16 já foram concluídas.



Estradas com tráfego interditado



BA-381 - Quijingue – Cansanção



Os serviços de recomposição do aterro nos dois bueiros que romperam, em decorrência das fortes chuvas, serão iniciados nesta terça-feira, 27. O tráfego segue interditado na rodovia.



Estradas com tráfego parcial



BA-459 - Anel da Soja



Foi registrada erosão do aterro no km 38 da BA-459A, entre o entroncamento da BA-460 (Placas) e o entroncamento da BA-454, em Riachão das Neves. A equipe de manutenção está com serviços de recomposição do aterro em andamento com previsão de conclusão na primeira semana de março.



Tráfego por desvio



BA-130 - Ponto do Astério - Ibicuí - distrito de Itaiá - Nova Canaã - Iguaí – Poções



Nesta rodovia, ocorreram duas situações que contam com desvio para dar trafegabilidade:



A implantação do desvio no trecho da BA-130, entre Ibicuí e o distrito de Itaiá, foi concluído nesta segunda-feira, 26, com a sinalização. A via está interditada e com tráfego liberado de veículos leves, a exemplo de ambulâncias, viaturas e carros de passeio. Na tarde da última quarta-feira (21), parte da pista cedeu após o rompimento do aterro em decorrência das fortes chuvas. Equipes do Batalhão de Polícia Rodoviário e de manutenção da Seinfra realizaram a sinalização do trecho para a segurança dos motoristas que trafegam pela região.



No outro ponto, em Ponto do Astério, um bueiro cedeu em decorrência das fortes chuvas na noite do dia 8 de fevereiro e parte da rodovia foi comprometida. O trecho em Ponto do Astério está sinalizado e com o apoio do Batalhão da Polícia Rodoviária. O tráfego segue liberado com suporte de um desvio existente. A empresa de manutenção da UOP de Itapetinga retomou os serviços com a construção de uma galeria com previsão de conclusão no mês de março.



BA 513 - Maragogipe - São Roque do Paraguaçu



O desvio na BA-513, entre Maragogipe e São Roque do Paraguaçu, continua ativo com o tráfego proibido apenas de carretas. As fortes chuvas do dia 17 de fevereiro provocaram a erosão do aterro em um ponto que já estava com o tráfego interditado. A Seinfra está estudando a melhor estrutura que será implantada no trecho para resolução da situação.