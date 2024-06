O seu está na lista? Veja os 10 melhores colégios da Bahia no Enem | A TARDE

Um dos principais critérios para medir a qualidade dos colégios, o ranking das melhores médias no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 foi divulgado pela startup AIO Educação. Na Bahia, o Bernoulli, de Salvador, lidera com 730.8.

Além da líder, outras cinco escolas da capital figuram no top 10. O seleto grupo é compartilhado com instituições de ensino de Feira de Santana, Porto Seguro e Lauro de Freitas.

Atrás do Bernoulli, Colégio Helyos (717.6), de Feira de Santana, e Leffler (697.6), também de Salvador, completam o pódio.

O topo é dominado pelas escolas particulares. A primeira pública a figurar no top 100 é o Colégio Militar de Salvador na 63º posição, com média 636.5, seguido pelo o Instituto Federal da Bahia (Ifba), em 73º, com nota 634.1.

Veja as 10 escolas com nota mais alta do Enem em Salvador

1 - Bernoulli (730.8)

2 - Leffler (697.10)

3 - Villa Lobos (690.3)

4 - Gregor Mendel (688.2)

5 - Oficina (684.9)

6 - Módulo (678.3)

7 - Sartre, unidade Itaigara (678.1)

8 - Anchieta (674.2)

9 - Sartre Escola SEB, Itaigara (674.2)

10 - Colégio Anglo Brasileiro (672.3)

Veja as 10 escolas com nota mais alta do Enem na Bahia

1 - Bernoulli (730.8)

2 - Helyos, de Feira de Santana (717.6)

3 - Leffler (697.10)

4 - Villa Lobos (690.3)

5 - Gregor Mendel (688.2)

6 - Mundai, de Porto Seguro (688.1)

7 - Acesso, de Feira de Santana (687.9)

8 - Monet, de Lauro de Freitas (685.3)

9 - Oficina (684.9)

10 - Módulo (678.3)

