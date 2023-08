Obras da maternidade de Juazeiro recebem investimento milionário

A cidade de Juazeiro, no norte baiano, vai ganhar uma nova maternidade referência para gestação de alto risco. As obras da unidade, que fará parte do complexo do Hospital Regional de Juazeiro (HRJ), unidade da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), seguem em ritmo acelerado.

A secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, que esteve em Juazeiro nesta segunda-feira, 31, verificou que as intervenções já foram 35% concluídas. O novo prédio que abrigará a maternidade representa um investimento de cerca de R$ 35 milhões do Governo do Estado, nas obras físicas.

O local, que vai reforçar a rede de atendimento materno-infantil do estado, contará com 145 leitos distribuídos entre internação clínica cirúrgica (90 leitos), internação obstétrica (30), Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) (10), Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) (10) e Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (Ucinca) (5). Haverá ainda duas salas com leitos PPP (pré-parto, parto e pós-parto).

A nova unidade será referência para 10 municípios baianos, aumentando de forma significativa o número de leitos ofertados. Atualmente o HRJ possui 180 leitos, sendo 40 UTIs. Com o incremento de 145 novos leitos, o complexo será um dos maiores da Bahia, com 325 leitos.

Mais de R$ 254 milhões investidos na rede materno-infantil

Somente no período de 2010 a 2023 foram investidos mais de R$ 254 milhões no reforço da assistência materno-infantil do Estado, que ganhou o incremento de cinco novas maternidades, dois Centros de Parto Normal, uma Casa da Gestante, Bebê e Puérpera, além de um hospital materno-infantil.

Aliado a isso, a rede também contou com a ampliação, reforma e modernização de unidades já existentes, qualificando a assistência e ampliando a oferta de leitos de obstetrícia, gestação de alto risco, pediatria clínica, UTI pediátrica, UTI neonatal e centro de parto normal, e atenção às urgências e emergências.

Em breve, além da maternidade de Juazeiro, a assistência terá o reforço de uma Casa da Gestante de Feira de Santana, além de reformas das maternidades Tsylla Balbino e Iperba, ambas em Salvador.