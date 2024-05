Obras de esgotamento sanitário alteram trânsito em Lauro de Freitas | A TARDE

A sequência das obras do Sistema de Esgotamento Sanitário de Lauro de Freitas (SES), realizada pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), vai modificar diversas vias em Lauro de Freitas nos sentidos Centro e Salvador. As intervenções começaram às 4h da madrugada deste sábado, 4, e vão durar, em média, 15 dias. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Trânsito, Transporte e Ordem Pública (SETTOP), já sinalizou as vias que terão os trajetos alterados.

As interdições começam no fundo da Igreja da Matriz, nos sentidos Salvador e Centro de Lauro de Freitas. Para seguir em direção ao Centro, o motorista também tem como opção a Avenida Beira Rio, seguindo pelas rua Romualdo de Brito (onde tem o Bradesco) e José Ernesto dos Santos. No sentido contrário, saindo do Centro, os motoristas terão como opções a Avenida Beira Rio x Mercadão; a Rua José Ernesto dos Santos x Avenida Beira Rio; Avenida Amarílio Tiago x Rua Ipitanga; Avenida Brigadeiro Mário Epinghaus x Parque Jockey Clube; e Rua Miguel dos Santos Silva x Parque Shopping Bahia.

Para o secretário da SETTOP, Olinto Borri, a obra é importante para o município. “Essa intervenção é fundamental para que a obra do SES Lauro de Freitas possa prosseguir, conectando a rede coletora instalada no município com a tubulação pressurizada de grande porte que levará o esgoto até o emissário em salvador”, disse o titular da pasta.

O bloqueio ocorre por conta da intervenção ser considerada de alta complexidade devido ao solo com bastante água, o que exige o uso de equipamentos especiais para escavação e rebaixamento de lençol freático para a implantação das tubulações. Quando finalizada, a obra elevará a cobertura do esgotamento sanitário da cidade, que vai passar dos atuais 47% para 70%, com a progressiva ligação dos imóveis ao sistema. O investimento é de R$174 milhões, com recursos do PAC/FGTS e também da Embasa.

