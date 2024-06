Ocupantes de motocicleta morrem após acidente no sul da Bahia

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

| Foto: Reprodução/Redes Sociais

Dois ocupantes de uma moto morreram após sofrerem um acidente na noite de sábado, 15, na BR-101, entre Buerarema e São José da Vitória, no sul da Bahia. As vítimas foram identificadas como Jucimar Luiz Santos e Alexandre Costa da Silva.



Segundo a polícia, ainda não há como saber as circunstâncias do acidente, mas a suspeita é que um carro de passeio teria atingido a moto, derrubando as vítimas na pista, que podem ter sido atingidas por outros veículos. O motorista do veículo que teria causado o acidente fugiu sem prestar socorro.



Os dois homens morreram no local do acidente. Os corpos das vítimas foram removidos pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Itabuna (DPT), onde serão periciados.