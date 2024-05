Oferta de água será suspensa para interligar nova adutora em Feira | A TARDE

O fornecimento de água em alguns municípios baianos será interrompido nesta quarta-feira, 15, às 6h, para interligar uma nova rede adutora já implantada em Feira de Santana. Devem ser impactadas as cidades de Conceição da Feira, São Gonçalo dos Campos, Tanquinho, Santa Bárbara e Santanópolis.

Em Feira, o abastecimento será mantido por meio de três centros de reservação, mas o fornecimento será reduzido em comparação a um dia normal de operação, A Embasa informa que, devido à situação, podem acontecer interrupções em imóveis localizados nas partes altas e mais distantes destes equipamentos.

Cerca de 30 técnicos da empresa estarão em campo, para uma mobilização planejada para entroncar a nova adutora, de 1400mm de diâmetro, para desativar no futuro outras duas existentes, de menor porte, às margens da BA-502, no município de Conceição de Feira.

“Como a parada do sistema ocorre de forma programada, outros 28 profissionais da Embasa estarão trabalhando em uma série de manutenções preventivas no sistema, como substituições dos registros da descarga na estação de tratamento, instalação de um novo conjunto motor-bomba em uma estação elevatória, substituição de um registro na adutora de água tratada, dentre outras”, informou por meio de nota a Embasa.

A previsão é de que o serviço seja finalizado em um prazo de 16 horas, com expectativa de acontecer no final da noite do mesmo dia. O fornecimento de água será gradativamente regularizado nos municípios atendidos, ainda na madrugada de quinta-feira, 16, sendo necessário encher novamente a rede distribuidora até voltar a abastecer os reservatórios dos imóveis da área atendida.

A interligação da nova adutora é etapa fundamental para colocar em funcionamento a obra da 3ª etapa da obra de ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Feira de Santana. O empreendimento, que está em fase final de execução, vai reforçar a produção de água para atender novas áreas de expansão e enfrentar o desafio de atender com maior regularidade a região em períodos de estiagem prolongada e altas temperaturas, como ocorrido recentemente diante do fenômeno climático El Niño.

“É recomendado que a população possa armazenar, previamente, a água nos reservatórios domiciliares para que seja utilizada de forma segura e econômica nestes dias, evitando usos que possam ser adiados, até que seja normalizado o abastecimento no imóvel. A completa regularização deverá ocorrer no prazo de até 48 horas depois de concluídos os trabalhos. Carros pipas estarão preparados para atender, emergencialmente, hospitais, escolas e indústrias e devem solicitados nos canais de atendimento

