Onça parda mantida em casa para cachorros é resgatada na Bahia | A TARDE

Policiais militares resgataram na quarta-feira, 6, uma onça parda que era mantida em um cativeiro irregular, aos fundos de uma residência no município de Eunápolis, no extremo sul da Bahia. Não há informações sobre o tempo que o animal era mantido em cativeiro.

De acordo com a Polícia Militar, o resgate foi feito no distrito de Estrada de Colônia, na zona rural, após denúncias de moradores da região. O felino foi encontrado em uma casa utilizada para abrigar cachorros. Não havia ninguém no imóvel no momento da ação, logo não houve presos.

A onça apresentou agressividade durante o resgate, e por isso, os policiais precisaram do auxíliio de um médico veterinário. O profissional avaliou o estado de saúde do animal e administrou uma dose de sedativo, para garantir a segurança da ação.

O felino foi encaminhado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS/Porto Seguro) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Ainda não se sabe se ele será devolvido para a natureza, porque profissionais vão avaliar as condições dele.

Conforme a Polícia Militar, o caso será encaminhado para o Ministério Público da Bahia (MP-BA), para que as medidas cabíveis sejam adotadas.