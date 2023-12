Ônibus bate em lateral com carretinha a caminho de Porto Seguro | A TARDE

Um ônibus se envolve em um acidente com uma carretinha de reboque, na manhã de domingo, 10, no município de Buerarema. De acordo com o Radar News, o coletivo, que saiu de Jequié com destino a Porto Seguro, colediu com o veículo menor por volta das 11h10, no km 522 da BR-101. Ninguém ficou ferido.

De acordo com as informações, o ônibus trafegava atrás de um automóvel que rebocava uma carretinha, no sentido Buerarema. Com o choque, o pneu do caminhão estourou e ele tombou, obstruindo a pista. Para evitar a colisão com a carreta que vinha tombando em sentido contrário, o motorista do ônibus acelerou e colidiu lateralmente na carretinha.

Por causa do acidente, a BR-101 ficou interditada, na altura do km 522, entre às 11h10 e 13h40.