Ônibus da RMS voltam a rodar com destino ao centro de Salvador | A TARDE

A partir desta quarta-feira, 1, os ônibus da empresa Expresso Luxo Vitória vão operar as linhas que anteriormente eram exploradas pela Costa Verde. A decisão é da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba).



As linhas são nº 841.URB - Vilas do Atlântico - Campo Grande, via Orla Marítima e nº 846.URB - Lauro de Freitas - Vale dos Barris, via Avenida Centenário, 860I.URB - Portão - Piatã, via Itapuã. Ainda de acordo com a Agerba, a operação vai ser nos mesmos moldes até então realizados, com idênticos itinerários e horários.

As mudanças ocorrem após o Ministério Público da Bahia (MP-BA) ter recomendado uma série de medidas às empresas Avanço Transporte e Costa Verde, à Prefeitura de Salvador e à Agerba, visando garantir o funcionamento do transporte público metropolitano nas diferentes localidades da capital baiana.

À Agerba, foi recomendado que não determine novos cancelamentos, suspensões de linhas ou alterações de rotas e itinerários dos ônibus desse transporte.