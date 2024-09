Ônibus quebra na Estrada do Coco e causa transtornos ao trânsito em Salvador

Ainda não há informações sobre o que acasionou o incidente. - Foto: Reprodução/TV

Um micro-ônibus do Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC) quebrou na manhã desta quarta-feira, 18, no município de Lauro de Freitas, causando um grande engarrafamento que se estende até o Bairro da Paz, em Salvador.

Segundo informações da Secretaria de Trânsito, Transporte e Ordem Pública (Settop), o veículo quebrou na Av. Santos Dumont no retorno do COF e o motorista está no aguardo do guincho. Ainda não há informações sobre o que acasionou o incidente.