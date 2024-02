Ônibus tomba e deixa 23 feridos no oeste da Bahia | A TARDE

Um ônibus da empresa São Luiz tombou na BR-242, em Barreiras, na madrugada deste sábado, 17. Vinte e três pessoas ficaram feridas, entre elas crianças de colo. As vítimas foram encaminhadas para um hospital da cidade. O veículo vinha do estado do Mato Grosso e tinha como destino Maceió em Alagoas, com cerca de 29 passageiros.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, chovia no momento do acidente, ocasionando na pista molhada. Além disso, de acordo com o G1, o motorista relatou que um carro vinha na contramão e, após tentar desviar, acabou saindo da pista. Não houve colisão entre o carro e o ônibus.

O Sistema de Atendimento de Urgência (Samu) foi acionado até o local, onde prestou os primeiros socorros e encaminhou as vítimas para o Hospital do Oeste e para UPA. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.