Onze pessoas ficam feridas em colisão entre carros na BA-640 | A TARDE

Onze pessoas ficaram feridas em um acidente ocorrido na madrugada deste domingo, 5, na BA-640. Dois automóveis colidiram na altura do município de Poções. O impacto do acidente deixou os dois veículos destruídos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu as vítimas no local e as encaminhou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) em Poções.

Dos feridos, dois em estado grave foram transferidos para o Hospital Geral de Vitória da Conquista. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

