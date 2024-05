Operação apreende armas de CACs em Feira de Santana | A TARDE

O Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco) realizou a Operação Satus, em Feira de Santana, no interior da Bahia. Durante a operação foram apreendidas seis pistolas de calibre 9 mm, 11 carregadores e 51 munições.

A ação realizada com o apoio do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) da 6ª Região Militar do Exército Brasileiro para cumprir 15 mandados de busca e apreensão, visa investigar Colecionadores, Atiradores desportivos e Caçadores (CACs) em situação irregular, bem como a prevenção e repressão do comércio ilegal de arma de fogo.

O material apreendido foi encaminhado à perícia e os laudos podem auxiliar nas investigações em curso de crimes contra a fé pública.

