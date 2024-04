Operação apreende maquinário avaliado em mais de R$ 500 mil | A TARDE

Uma operação do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), deflagrada na terça-feira, 16, em Vitória da Conquista, apreendeu peças para automóveis e máquinas importadas utilizadas na construção civil, avaliadas em mais de meio milhão de reais.

O maquinário foi apreendido em um imóvel no bairro Centro Industrial, alugado por um grupo criminoso. “Eles abriam empresas que funcionavam apenas durante um determinado tempo em imóveis locados. Nesse período, realizavam diversas compras, sempre a prazo, e depois de receber as mercadorias se mudavam para outro endereço, deixando os seus fornecedores no prejuízo”, explicou.

Intitulada de Operação Alerta, a ação foi deflagrada após seis meses de apuração. As investigações continuam com o objetivo de identificar os autores do crime, que vão responder por estelionato, e as mais de dez vítimas.

