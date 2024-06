Operação Carcará: PRF recupera 48 veículos e prende 10 pessoas

Operação Carcará aconteceu na Bahia, Alagoas e Pernambuco. - Foto: Foto: Divulgação/PRF

Quarenta e oito veículos furtados e roubados foram recuperados e 10 pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A Operação Carcará, realizada entre 10 e 14 de junho, ocorreu na Bahia, Pernambuco e Alagoas, com a colaboração das Polícias Militar e Civil dos três estados.

Operação Carcará aconteceu na Bahia, Alagoas e Pernambuco. | Foto: Foto: Divulgação/PRF

Na Bahia, os agentes atuaram nas cidades de Cipó, Jeremoabo, Paulo Afonso e Euclides da Cunha. De acordo com a PRF, o foco da operação foi combater o furto e roubo de veículos, com ênfase em fraudes veiculares e no combate ao narcotráfico.